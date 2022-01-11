РИАМО - 11 янв. На городском портале «Малый бизнес Москвы» (МБМ) запустили новый сервис для начинающих предпринимателей, он называется «Дистанционная регистрация бизнеса под ключ», сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

С помощью нового онлайн-сервиса можно бесплатно зарегистрировать компанию или ИП, а еще открыть банковский счет для своего дела. Для пользования услугой следует завести личный кабинет на сайте. Для удобства пользователей на странице проекта размещена подробная инструкция по запуску бизнеса.

«Новый сервис предполагает комплексный подход: от помощи в выборе организационно-правовой формы и режима налогообложения до удобной регистрации бизнеса и открытия расчетного счета», – сказала заммэра Москвы – глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Она добавила, что при регистрации бизнеса через сайт начинающему предпринимателю не нужно оплачивать госпошлину или тратить средства на услуги посредников.

На первом этапе пользователь выбирает организационно-правовую форму ведения собственного дела и определяется с налоговым режимом, который поможет подобрать сервис «Подбор режима налогообложения». Он предложит начинающему бизнесмену ответить на несколько вопросов, проанализирует их и даст наиболее экономически оправданную рекомендацию по налоговому режиму.

Если нужна будет дополнительная помощь, то будущий предприниматель может обратиться за бесплатной консультацией к специалисту ГБУ «Малый бизнес Москвы».

На втором этапе следует изучить предложения банков, которые являются партнерами столичного проекта, а после подать заявку на бесплатную регистрацию бизнеса и открытие расчетного счета. Кредитная организация сама оформит нужные документы и проведет взаимодействие с налоговой.

На третьем шаге начинающий бизнесмен получает подтверждение о регистрации ИП или ООО в ФНС РФ на свой e-mail. После этого банк открывает расчетный счет для бизнеса. Кроме того, банк может предоставить различные бонусы. Например, помощь в запуске продаж на маркетплейсах, возможность бесплатного размещения вакансий на спецсайтах и другое.

ГБУ «Малый бизнес Москвы» постоянно внедряет новые цифровые инструменты для предпринимателей, которые отвечают современным тенденциям в развитии бизнеса. В прошлом году для бизнесменов появились 4 новых спецпроекта, помогающие тем, кто решил открыть и развивать собственное дело в мегаполисе.