Пройди викторину РИАМО и узнай, смог бы ты собрать полный мешок угощений в Святочную неделю.

А вот и нет! Им нужно совсем немного – всего лишь ложечку кашки.

А вот и нет! Им нужно совсем немного – всего лишь ложечку кашки.

Все верно! У этих колядующих весьма скромные запросы.

Начнем с простого. Что просят колядующие у хозяев? «Щедрик-Петрик, / Дай вареник, /… /, Наверх колбаски».

Угадали! Не такое уж и суровое наказание получается.

Ну что вы! До такого колядующие не опускались.

Близко, но нет. Колядующие намекают, что могут «засмеять нещадно».

Колядующие не стесняются припугнуть хозяев, чтобы те все-таки проявили щедрость. Чем угрожают в этом стишке? «Коляда, коляда, / Будь веселою всегда! / Подайте пирожочка / Для сынка, для дочки. / А кто будет жадный — / …».

Щедрик‑Петрик, дай вареник! Угадаешь окончание колядки? (3/0)

Существуют и более суровые стихи: «Коляда, коляда, / Кто не даст пирога – / Мы корову за рога. / Кто не даст пышки – / Мы тому в лоб шишки. / Кто не даст пятачок – / … ». Как думаете, какое наказание ждет того, кто не даст денег колядующим?