Щедрик‑Петрик, дай вареник! Угадаешь окончание колядки?
8 вопросов | Пройден 4 раза
Пройди викторину РИАМО и узнай, смог бы ты собрать полный мешок угощений в Святочную неделю.
Щедрик‑Петрик, дай вареник! Угадаешь окончание колядки? (1/0)
Начнем с простого. Что просят колядующие у хозяев? «Щедрик-Петрик, / Дай вареник, /… /, Наверх колбаски».
Щедрик‑Петрик, дай вареник! Угадаешь окончание колядки? (2/0)
Колядующие не стесняются припугнуть хозяев, чтобы те все-таки проявили щедрость. Чем угрожают в этом стишке? «Коляда, коляда, / Будь веселою всегда! / Подайте пирожочка / Для сынка, для дочки. / А кто будет жадный — / …».
Фото Ольга Неаполитанская © Раменское информагентство
Накричим отважно
Близко, но нет. Колядующие намекают, что могут «засмеять нещадно».
В того плюнем дважды
Ну что вы! До такого колядующие не опускались.
Засмеем нещадно
Угадали! Не такое уж и суровое наказание получается.
Щедрик‑Петрик, дай вареник! Угадаешь окончание колядки? (3/0)
Существуют и более суровые стихи: «Коляда, коляда, / Кто не даст пирога – / Мы корову за рога. / Кто не даст пышки – / Мы тому в лоб шишки. / Кто не даст пятачок – / … ». Как думаете, какое наказание ждет того, кто не даст денег колядующим?
Щедрик‑Петрик, дай вареник! Угадаешь окончание колядки? (4/0)
И еще одна «агрессивная» колядка. Угадаете, чем она заканчивается? «Открывайте сундучок, / Подавайте пятачок! / Кто не даст лепешку – / Разобьем окошко! / Кто не даст хлеба – / … ».
Разозлим соседа!
Лучше бы так, но колядующие собираются стащить с печи деда.
Стащим с печи деда!
Да, в колядке говорится о старичке. Не одобряем!
Выбьем двери в хлеве!
Лучше бы так, но колядующие собираются стащить с печи деда.
Щедрик‑Петрик, дай вареник! Угадаешь окончание колядки? (5/0)
Знаете, как зовут хозяина в этой колядке? «Коляда, коляда, / Накануне Рождества. / Блин да лепешка, / Хозяин … , / Дай тетка пятак, / Не уйду из дома так!».
Щедрик‑Петрик, дай вареник! Угадаешь окончание колядки? (6/0)
В колядках и щедровках часто пытаются задобрить хозяев и желают им различных благ. Угадаете, каких именно? «Как у нашей коляды / Ни туды и ни сюды / Без сладенькой воды / Да вкусненькой еды! / Подавай-ка все сюда, / … , / Обошла чтоб вас беда, / Счастье было здесь всегда!».
Фото Владимир Рогалевич © РИА Новости
Чтоб была семья сыта
Нет, в песне было по-другому.
Чтоб была всегда деньга
Нет, в песне было по-другому.
Чтоб была жизнь не худа
Вы правы!
Щедрик‑Петрик, дай вареник! Угадаешь окончание колядки? (7/0)
«Мы носами ароматы / Сразу чуем возле хаты / И колядки всей бригадой / Запоем, коль … рядом!». Чего не хватает колядующим, чтобы затянуть песню?
Мяса
Да, все верно!
Рыбы
Не угадали, здесь речь шла о мясе.
Пива
После пива многие поют песни, но колядующим не хватает мяса.
Щедрик‑Петрик, дай вареник! Угадаешь окончание колядки? (8/0)
«Расчешу свою кобылу / И на ней поеду в лес. / Пусть колядки, что забыла, / Мне споет знакомый … !». Как думаете, кто?
Фото Виктор Толочко © РИА Новости
Пес
Нет, колядку с мистическим настроением должен спеть бес.
Принц
Нет, колядку с мистическим настроением должен спеть бес.
Бес
Правильно! На святочной неделе возможны любые чудеса.
Вы собрали полный мешок угощений
Ого, да вы настоящий знаток колядок! Среди других ряженых вы были бы вне конкуренции, смогли бы собрать богатый улов и привести в восторг соседей стихами и песнями.
Вам достались пятачок и сладости
Неплохой результат. Да, гуру колядования вы пока не стали, но если выучите пару-тройку песен, то в следующем году точно станете звездой Святочной недели.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии