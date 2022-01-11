РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 янв. Параметры теплоносителя, который подается на ряд домов микрорайона Павшинская пойма подмосковного Красногорска, временно снизят во вторник из-за работ на сетях, сообщается в официальном Telegram-канале администрации горокруга.

«Вниманию жителей микрорайона Павшинская пойма. ООО «ТеплоВодоснабжение» сообщает, что 11 января с 14:00 до 17:00 будут снижены параметры теплоносителя на подающем магистральном трубопроводе по адресу: Подмосковный бульвар, д. 11», - говорится в сообщении.

Параметры теплоносителя будут снижены из-за проводимых работ по следующим адресам: Подмосковный бульвар, дома №№11, 13, улица Игната Титова, дом №7, Красногорский бульвар, дом №23, корпуса 1 – 3 и дом №25, улица Спасская, дом №1, корпуса 1- 3, дом №1А (магазин «Магнит»), дом №5.

«Приносим извинения за временные неудобства!» - заключается в сообщении.