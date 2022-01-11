РИАМО - 11 янв. Исследование сервиса «Работа.ру» показало, что в среднем желаемая ежемесячная зарплата для россиян — 166 тыс. рублей, при этом мужчины хотят зарабатывать больше, чем женщины, сообщает ТАСС.

Мужчины в среднем хотят получать ежемесячно 187 тыс. рублей, а женщины — 138 тыс. рублей. В Москве запросы еще выше — 201 тыс. рублей и 157 тыс. рублей соответственно.

Участниками исследования стали более 7 тыс. человек со всех регионов страны.

В начале прошлого года было известно, что желаемая зарплата женщин годом ранее была на 37% ниже желаемой зарплаты мужчин.