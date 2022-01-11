РИАМО - 11 янв. Для жителей столицы опубликовали график планового техобслуживания на 2022 год, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Точную дату визита сотрудников «Мосгаза» можно узнать в специальном сервисе на сайте предприятия или с помощью телеграм-бота.

Также можно подписаться на уведомление о предстоящем техобслуживании, за неделю и за сутки на почту или в мессенджер придет напоминание.

Рекомендуется особое внимание обращать на участившиеся попытки мошенничества. Прежде чем впустить специалиста, стоит обратить внимание на его форму. Сотрудник при себе должен иметь удостоверение АО «Мосгаз» и средства защиты в соответствии с рекомендациями Роспотребназдоза.

Также сотрудники не ходят по два человека и не предлагают платных услуг. Если возникают сомнения, то нужно позвонить по номеру 104.​