РИАМО - 11 янв. Российский публицист и журналист Виктор Шендерович (признан в РФ иноагентом - ред.) объявил, что покидает Россию. Он опасается уголовного преследования за клевету в адрес бизнесмена Евгения Пригожина, сообщает Газета.ru.

На своей странице в Facebook Шендерович написал, что всегда приходил по повесткам на допросы и в суды. Но в этот раз решил поступить по-другому из здравого смысла.

Он не уточнил, куда именно собирается уехать, подчеркнув, что на начало 2022 года у него были планы в России.

Ранее Минюст РФ расширил реестр средств массовой информации, которые выполняют функции иностранного агента. СМИ-иноагентами признаны Надежда Толоконникова, Виктор Шендерович и Марат Гельман.