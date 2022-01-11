РИАМО - 11 янв. Столичный завод «Спецкабель» получил статус промышленного комплекса. Благодаря уменьшению налоговой нагрузки новый статус позволит предприятию каждый год экономить около 4 млн руб., сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Завод входит в число ключевых производителей кабельной продукции города. Он постоянно модернизируется, обеспечивая работой почти 450 человек, а также предлагает рынку новые, высокотехнологичные разработки, успешно решающие задачу импортозамещения. Также производство отвечает требованиям, которые город предъявляет к компаниям, претендующим на получение статуса промышленного комплекса. Инвестиции завода за последние пять лет составили 561 млн руб., а выручка за минувший год достигла почти 3,3 млрд руб. Став промкомплексом, предприятие сможет ежегодно экономить порядка четырех миллионов рублей», — сказал Ефимов.

Для компаний со статусом промкомплекса региональная ставка налога на прибыль составляет 13,5%, налог на имущество в 2 раза меньше, земельный налог уменьшен на 80%, ставка аренды составляет 0,3% кадастровой стоимости участка.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Александр Прохоров отметил, что, кроме кабельного производства, статус промкомплекса получили завод плавленых сыров «Карат», Центральный институт травматологии и ортопедии имени Приорова и другие предприятия.