РИАМО - 11 янв. Пожар произошел в нежилом строении, расположенном по адресу: Дмитровский городской округ, улица 2-я Левонабережная, 12, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Информация о происшествии поступила в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 2:20 11 января.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение внутри одного из помещений промзоны на площади 56 квадратных метров.

В 2:59 пожару присвоили ранг №2. К 6:00 огонь распространился на площади 500 квадратных метров. Информации о пострадавших пока не поступало. В тушении задействовано 54 человек и 22 единицы техники, в том числе от МЧС 32 человека и 11 единиц техники.