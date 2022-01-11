РИАМО - 11 янв. Во вторник вечером на московских дорогах ожидается загруженность до 7 баллов. Основные трудности ожидаются в центре города, на Садовом кольце, ТТК и МКАД, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На данный момент загруженность равна 3 баллам из 10 возможных. Причиной будущих затруднений называют строительные работы, гололедицу и автомобильные аварии.

Работы будут проводиться на 85 и 90 км МКАД, проспекте Мира, Волгоградском проспекте.

Вечером москвичам лучше пользоваться общественным транспортом. Это позволит сэкономить время.