РИАМО - 11 янв. В прошлом году в России снизился проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджетные отделения в университеты страны. Снижение случилось впервые за 10 лет, сообщает РБК.

Речь идет о поступлении на программы бакалавриата и специалитета очной формы. Показатель снизился на 0,5 балла и стал равняться 70,3 балла. Это выяснилось благодаря ежегодному мониторингу качества приема в российские вузы, который проводится с 2010 года.

Для аналитики 2021 года исследователи использовали данные 838 вузов, среди которых 404 головных государственных, 345 филиалов и 89 негосударственных.

По мнению авторов исследования, снижение проходного балла произошло из-за остановки роста качества приема в вузы. Кроме того, в стране продолжает сокращаться количество негосударственных вузов.