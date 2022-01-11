РИАМО – 11 янв. На крещенские купания с собой нужно взять теплый халат, сухую одежду, термос с чаем, все это поможет организму согреться после погружения в холодную воду, сообщила РИАМО врач-терапевт Людмила Лапа.

Она рекомендует начинать подготовку к крещенским купаниям с постепенного закаливания и привыкания организма к холоду. Погружение в прорубь противопоказано людям, имеющим заболевания, в том числе и хронические. Также на купаниях следует иметь при себе ряд необходимых вещей.

«При себе обязательно нужно иметь теплый банный халат, теплое махровое полотенце, шерстяные носки и теплую одежду, в которую следует сразу переодеться. Все эти вещи необходимы. Перед погружением нужно немного растереться, чтобы улучшить микроциркуляцию, и потом нырнуть настолько, насколько хватит (сил - ред.) организму», — рассказала Лапа.

Также она советует взять с собой термос с крепким, сладким и горячим черным чаем. Врач предостерегает от обтирания снегом, для этого подойдет теплое сухое полотенце. Из-за обтирания снегом можно получить обморожение. Также неравномерный нагрев сосудов может привести к нарушению работы сосудистой системы.

Дети могут принимать участие в крещенских купаниях, но для этого их надо постепенно закаливать с раннего возраста.