РИАМО - 11 янв. В районе Марьино вечером в понедельник родители заявили о пропаже 14-летнего подростка. Правоохранителям удалось оперативно установить его местонахождение, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по г. Москве Юлия Иванова.

Родители стали бить тревогу после того, как ребенок не вернулся домой в положенной время. Вместе с правоохранителями к поиску подключились и волонтеры.

Мальчика удалось быстро найти по приметам, он находился на станции метро «Марьино». Подростка передали родителям.

В настоящее время Люблинским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка обстоятельств произошедшего.