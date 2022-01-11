РИАМО - 11 янв. В понедельник в 7 городских округах Подмосковья была получена анонимная информация о минировании 7 объектов. Данные оказались ложными, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

По данным спасателей, поступили вызовы о минировании гимназии №16 в городском округе Люберцы, школы №33 в Подольске, выставочного комплекса «Новый Иерусалим» в Истре, баскетбольного центра «Химки», ледовой арены в Балашихе и двух офисов телеканала «360» в Одинцовском округе и Солнечногорске.

В школах, где на момент поступления сообщений не было учеников, эвакуация не проводилась. Сотрудники офиса телеканала «360» в Одинцовском округе также не покидали здания. В остальных учреждениях проводили эвакуацию. В частности, из баскетбольного центра вывели 170 человек.

По данным на 15:25 10 января, взрывоопасных веществ и предметов в зданиях не обнаружено. Обследования помещений прошли с участием кинологических расчетов. Анонимные вызовы оказались ложными.