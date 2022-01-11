РИАМО - 11 янв. В Италии скончался спикер Европарламента Давид Сассоли. У него были проблемы со здоровьем, ухудшение наступило после «серьезного осложнения» в работе иммунной системы, сообщает Газета.ru.

«Давид Сассоли скончался в 1:15 утра 11 января в Авиано, Италия, куда он был госпитализирован. Дата и место похорон будут сообщены в ближайшие часы», - написал его пресс-секретарь Роберто Куильо в Twitter.

В медучреждение Сассоли попал еще 26 декабря. У него возникло осложнение, касающееся дисфункции иммунной системы. В связи с этими обстоятельствами официальную деятельность политика отменили.

На момент смерти Сассоли было 65 лет. В должности спикера Европарламента он трудился с 2019 года. Мандат политика должен был истечь в январе. До своей политической деятельности Сассоли был журналистом.