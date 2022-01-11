РИАМО - 11 янв. Из-за подорожания продуктов в России могут ввести продуктовые карточки для малообеспеченных людей. Так поступают во многих странах мира, поэтому в этом нет ничего плохого. Об этом заявил экономист, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.

Он считает, что цены на товары продолжат расти.

«Что касается потребительских цен, если их рост продолжится или ускорится, то правительство вынуждено будет либо начать субсидировать производство наиболее важных продуктов, либо наступит необходимость вводить в России продуктовые карточки», — заявил Гринберг в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что такая практика используется даже в США. Карточками пользуются миллионы людей.

«У нас просто к ним несколько иное отношение. В сознании россиян продуктовая карточка — это позор», — добавил он.

О введении продуктовых карточек в России говорили и раньше. К примеру, несколько лет назад предлагалось создать систему дополнительного питания для малообеспеченных.