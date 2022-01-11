РИАМО - 11 янв. Во вторник в столице и Подмосковье местами ожидается небольшой снег. Столбики термометров могут опуститься до минус 10 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 9-7 градусов, по области - минус 10-5 градусов, что будет соответствовать климату. Скорость северного ветра не будет превышать 10 метров в секунду.

Атмосферное давление достигнет отметки 758 мм ртутного столба, превысив норму на 7 единиц. Влажность воздуха составит порядка 80%.

По данным синоптиков, для большинства людей такая погода будет комфортной и положительно скажется на самочувствии. Однако те, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, могут почувствовать недомогание.