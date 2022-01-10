РИАМО - 10 янв. В Подмосковье стартовала кампания по декларированию физическими лицами своих доходов. Задекларировать свои доходы за 2021 год необходимо не позднее 4 мая 2022 года, сообщает пресс-служба УФНС по Московской области.

Оплатить исчисленный в декларации налог на доходы физлиц следует до 15 июля 2022 года. Подать свою декларацию можно по месту жительства в налоговую инспекцию или в МФЦ. Перечень доходов, которые необходимо задекларировать, указан в статье 228 Налогового кодекса РФ и в специальном разделе официального сайте ФНС России.

Так, обязательно декларировать доходы за 2021 год, если налогоплательщик продал недвижимость, которая пробыла в его собственности менее минимального срока владения, или получил дорогие подарки от неблизких родственников. В то же время если в 2021 году физлицо продало жилую недвижимость менее чем за 1 млн рублей или иное имущество на сумму не более 250 тыс. рублей в год, то подавать декларацию не нужно.

Ежегодно декларировать доходы необходимо индивидуальным предпринимателям, частнопрактикующим нотариусам, адвокатам и другим специалистам.

Заполнить декларацию можно на сайте ФНС России через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Для этого необходимо заполнить форму с приложением скан-образцов документов и направить ее в инспекцию. Статус проверки можно отслеживать в личном кабинете.

Первые декларации о доходах начали поступать в подмосковные налоговые инспекции уже 1 января.

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