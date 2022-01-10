РИАМО - 10 янв. Во Всемирной организации здравоохранения дали прогноз по завершению кризиса в связи со штаммом коронавируса «омикрон» через 3 месяца, сообщает Газета.ru.

«Люди просто должны продолжать работать, поэтому сейчас перед политиками стоит очень трудный выбор. Как минимум еще три месяца ситуация будет сложной», — сообщил спецпредставитель ВОЗ по борьбе с инфекцией Дэвид Набарро телеканалу Sky News.

Он добавил, что в ВОЗ рассчитывают на близкое завершение пандемии Covid-19. Но при этом специалист не озвучил конкретные сроки.

Чтобы не заразиться коронавирусом, следует носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию. Лучшим способом профилактики является вакцинация.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>