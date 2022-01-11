РИАМО - 11 янв. Сегодня можно отметить Международный день «спасибо» или необычный День кофейных грез. А по народному календарю 11 января считается Страшным днем.

Международный день «спасибо»

Этот праздник является одной из самых «вежливых» дат в календаре. В этот день можно благодарить всех от души, а также провести флешмобы, обменяться подарками.

Есть версия, что русское слово «спасибо» появилось в XVI веке из часто произносимого словосочетания «спаси Бог».

День заповедников и национальных парков России

Он отмечается в стране с 1997 года. Праздник был введен по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы. Также в этот день в 1917 году в стране был образован первый госзаповедник — «Баргузинский».

Заповедники и нацпарки являются особо охраняемыми природными территориями (ООПТ). На сегодняшний день они - единственный способ уберечь от гибели дикую природу и животных.

День кофейных грез

Этот необычный праздник был создан для мечтателей и творческих натур. Сегодня нужно обязательно сварить настоящий кофе из зерен и сделать это в мечтательном настроении, чтобы прочувствовать волшебство бодрящего напитка.

Точная дата открытия кофе неизвестна. Но первое упоминание в летописи о нем было в 575 году. Географической родиной кофе признана Эфиопия.

Страшный день

По народным поверьям считалось, что в вечер этого дня на земле буйствует нечистая сила. Чтобы не попасть к ней в лапы, люди совершали различные обряды. Например, складывали на дворе колья и разжигали костер, чтобы в нем сгорели все болезни и беды.

Детей в этот день полагалось особенно тщательно оберегать от злых сил — молитвами и доброй заботой.

Создан Центр подготовки космонавтов в СССР

62 года назад в столице создали специальную воинскую часть, в которой занимались подготовкой советских космонавтов. Позднее эта часть, которая расположилась в Звездном городке в Подмосковье, была преобразована в Центр подготовки космонавтов ВВС. Начальником Центра подготовки космонавтов (ЦПК) назначили полковника медслужбы Евгения Карпова.

Для первой подготовки космонавтов отобрали 20 человек. Среди них были Валерий Быковский, Борис Волынов, Юрий Гагарин, Владимир Комаров, Алексей Леонов, Герман Титов и другие.

Родился актер Константин Хабенский

В этот день свое 50-летие отмечает российский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, общественный деятель, народный артист РФ, худрук МХТ им. Чехова Константин Хабенский.

Хабенский поменял несколько профессий. Он работал полотером, дворником, уличным музыкантом, монтировщиком в театре-студии, а после этого он окончил Ленинградский Государственный Институт Театра, Музыки и Кинематографии (мастерская В.М. Фильштинского). Во время учебы Хабенский стал играть в театре.

В фильмах актер сыграл порядка 70 ролей, среди его работ «Ночной дозор» и «Дневной дозор», «Статский советник», «Географ глобус пропил», «Собибор» и многие другие. Выступал на сценах театров «Суббота», «Сатирикон», им. Ленсовета, МХТ им. Чехова и других.​