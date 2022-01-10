РИАМО - 10 янв. На реконструированном участке трассы М-1 «Беларусь» на территории Московской области с 11 января вводится платный проезд. Платить придется при проезде с 33 по 66 км шоссе, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

С понедельника по четверг для владельцев легкового транспорта тариф для проезда на реконструированном участке составит 100 рублей. С пятницы по воскресенье и по праздникам - 120 рублей. Владельцам грузового авто вне зависимости от даты поездки предстоит платить 330 рублей.

Сэкономить при частых и регулярных поездках поможет оформление абонемента на 90 дней. В сумме так можно будет снизить стоимость проезда на 30% в пересчете на одну поездку. Водителям легковых авто за 15 поездок придется заплатить 1440 рублей, а при оплате абонемента на 50 поездок – 3,5 тыс. рублей.

Оформить абонемент можно на сайте оператора «Автодор – Платные дороги», в мобильном приложении «Автодор» и в любом Центре поддержки и обслуживания пользователей.

На участке круглосуточно дежурят аварийные комиссары, которые бесплатно помогают автомобилистам, попавшим в нештатную ситуацию.

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