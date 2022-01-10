РИАМО - 10 янв. Российская актриса Елена Проклова подтвердила, что сейчас находится в реанимации в одной из больниц столицы, сообщает «Вечерняя Москва».

Проклову экстренно госпитализировали в понедельник. Ряд СМИ сообщал, что у актрисы инсульт. Проклова попала в больницу с сильным головокружением и повышенным давлением.

«У меня все нормально, в настоящее время нахожусь в реанимации, говорить не могу», – сказала артистка.

Врачи оценивают состояние актрисы как средней тяжести.

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