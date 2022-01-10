РИАМО - 10 янв. В рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье» в городском округе Кашира пройдет новогодний хоккейный матч. Участниками состязания станут сборная Каширы и хоккейный клуб «РосПресс», сообщает пресс-служба комитета по туризму Подмосковья.

Матч пройдет 14 января на хоккейной площадке в деревне Барабаново.

Капитаном команды «РосПресс» станет спортивный комментатор Денис Казанский, также в команде будут играть комментаторы Сергей Гимаев и Роман Скворцов. Кроме того, в составе «РосПресс» на лед выйдут заслуженные мастера спорта, чемпион мира, бронзовый чемпион Олимпийских игр 2002 года Алексей Николишин и призер КХЛ Алексей Копейкин.

Увидеть спортивное событие можно будет бесплатно всем желающим. Вместимость зрительского зала составляет более 100 человек. Кроме того, можно будет сфотографироваться со звездами спорта.

Юных зрителей матча ждут спортивные конкурсы и призы.

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