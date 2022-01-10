РИАМО - 10 янв. Штамм коронавируса «омикрон» может объединяться с другими мутациями коронавируса, если они одновременно находятся в организме, сообщает Nation News.

Как отметил инфекционист Николай Малышев, свойства вируса могут становиться сильнее или, наоборот, слабеть при таких процессах. Кроме того, может появиться высокая заражаемость, тяжесть протекания заболевания и другие симптомы.

«Когда вирус находится в больном организме, он может подвергаться мутациям. О таком мы слышали во время свиного гриппа и сейчас при штамме «омикрон», – объяснил Малышев.

Коронавирус имеет похожие на ОРВИ и грипп симптомы, поэтому по первым признакам однозначно определить, с каким именно вирусом имеет дело пациент, затруднительно. При этом с течением времени количество мутаций в вирусе растет, а с ними и количество новых штаммов.

Единственным подтвержденным способом защититься от заболевания коронавирусной инфекцией является вакцинация. Привиться можно в поликлиниках и выездных пунктах.

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