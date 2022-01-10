РИАМО - 10 янв. После ДТП на проспекте Мира в Москве прокуратура Северо-Восточного административного округа проверит исполнение компанией-перевозчиком требований федерального законодательства, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

ДТП случилось около дома 224 на проспекте Мира. Водитель автобуса частного перевозчика не соблюдал дистанцию от впереди шедшего рейсового пассажирского автобуса. В результате произошло столкновение, 4 пассажира автобуса частной компании получили травмы.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства данного инцидента.

Сотрудники прокуратуры проверят, как обеспечивается безопасность дорожного движения и пассажиров во время перевозок коммерческой компанией.

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