РИАМО - 10 янв. С 31 декабря по 9 января пассажиры поездов и посетители терминалов «Аэроэкспресс» забыли более 200 вещей. Среди находок цифровые устройства, предметы одежды и другие вещи, сообщает пресс-служба компании.

Наиболее часто пассажиры забывали в поездах и терминалах гаджеты, документы и кошельки. Также нередко были потеряны шапки, шарфы и перчатки.

Помимо этого, сотрудники компании обнаружили скрипку, пакет с рисунками с изображением Деда Мороза, елочную игрушку в виде настенных часов и различные подарки. Все найденные предметы были возвращены их владельцам.

В компании работает склад забытых вещей. В случае потери какого-либо предмета в поездах «Аэроэкспресса» или в терминале необходимо обратиться к сотруднику компании или позвонить по телефону горячей линии и оставить заявление о пропаже. Представители перевозчика дадут ответ в течение 5 дней.

Также оставить обращение можно, отправив сообщение на официальные страницы «Аэроэкспресса» в Facebook и Instagram.

Выдача потерянных вещей производится под расписку при предъявлении удостоверения личности. Склад забытых вещей находится в депо компании рядом с Белорусским вокзалом. Подробнее можно узнать на сайте перевозчика и по телефонам горячей линии: 8-800-700-33-77 (для звонков из регионов России и с мобильных телефонов), 8-495-663-84-10 (для звонков из Москвы).

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