РИАМО - 10 янв. В швейцарской Женеве завершились переговоры представителей РФ и США с их союзниками по НАТО. Между сторонами есть база для достижения дальнейшей договоренности по безопасности, сообщает Федеральное агентство новостей.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил на переговорах о том, что Россия заинтересована в продолжении диалога с западными коллегами. При этом он добавил, что РФ намерена договариваться и предлагает пути к взаимопониманию.

«Мы за продолжение диалога, мы за то, чтобы эта работа велась, чтобы она не свернулась, чтобы дипломатия продолжала служить делу укрепления безопасности и стабильности. И здесь есть база для договоренности», — сказал Рябков.

Ранее он отметил, что обсуждение темы безопасности с представителями Соединенных Штатов было сложным и конкретным. Вашингтон проявил серьезный подход к предложениям Москвы.

Замглавы МИД Рябков: США чувствуют себя некомфортно во время переговоров с Россией>>