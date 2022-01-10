РИАМО - 10 янв. В Москве произошло столкновение автобусов частного перевозчика и «Мосгортранса». В результате аварии травмы получили 4 человека, сообщает пресс-служба Дептранса столицы.

Авария произошла в 19:45 на проспекте Мира. По предварительной информации, водитель частной компании не справился с управлением на дороге и врезался в автобус «Мосгортранса». 4 пассажира коммерческого автобуса получили травмы. В автобусе «Мосгортранса» никто не пострадал.

Сейчас всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.

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