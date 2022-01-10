РИАМО - 10 янв. В плане работы Московской областной думы на первый квартал текущего года 84 мероприятия, сообщает пресс-служба регионального парламента.

В частности, депутаты работают над 20 законопроектами и законодательными инициативами. Как уточнил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, приоритетом в работе парламента остается соцподдержка жителей Подмосковья.

Отдельное внимание в работе планируют уделить вопросу развития инициативного бюджетирования, еще будет рассмотрен проект закона об установлении правил маркировки и регистрации домашних животных.

В рамках работы парламента планируется провести 2 мониторинга правоприменения законов – о предоставлении жилья детям-сиротам и об обеспечении жильем отдельных категорий граждан.

Еще в январе-марте будут проведены свыше 30 выездных и расширенных заседаний комитетов и круглых столов, на которых обсудят вопросы обеспечения прав дольщиков, поддержки семей, возведения объектов социнфраструктуры, обеспечения медпомощью и другие.

Кроме этого, депутаты регионального парламента проведут в приемной Мособлдумы 22 приема.