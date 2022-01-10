РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 10 янв. На первенстве по рукопашному бою среди юношей и девушек спортсмены из городского округа Котельники выиграли 11 медалей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Соревнования проходили на стадионе «Метеор» в Жуковском. Всего участвовали 160 спортсменов из 12 клубов Москвы, Подмосковья и Орловской области в возрасте от 5 до 15 лет.

Золото в своих возрастных категориях получили Матвей Капсамун, Михаил Пузырев, Вадим Басс, Станислав Капсамун, Арсений Ксенофонтов и Лев Крылов. На втором месте оказались Матвей Коротков и Саркис Агабабян, на третьем — Владислав Зубков, Давит Авалон и Максим Буханцов.

В командном зачете спортсмены из Котельников получили бронзу.