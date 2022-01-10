РИАМО - 10 янв. На Троекуровском кладбище в столице откроют памятник в честь создателя «Ералаша» Бориса Грачевского. Открытие монумента запланировано на 14 января, сообщает ТАСС.

Как отметила вдова Грачевского Екатерина Белоцерковская, памятник в честь режиссера будет открыт в 15:00 на участке 21. Она надеется, что на открытии соберутся те, кто помнит Грачевского и хочет почтить его память в годовщину смерти.

Борис Грачевский родился в Москве 18 марта 1949 года. В 1974 году вместе с драматургом Александром Хмеликом он создал юмористический киножурнал для детей «Ералаш». С 1974 по 1984 год он был директором, а с 1984 года – худруком киножурнала. Кроме того, он снимал кино и писал сценарии.

Грачевский скончался 14 января 2021 года. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

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