РИАМО - 10 янв. Эвакуированный военным самолетом из Алма-Аты Виктор Игнатьев отметил, что во время полета чувствовал себя «как в кино». Об этом сообщает Газета.ru.

«Началось с того, что нас в аэропорту встретили военные, аэропорт был оцеплен, везде была охрана. Потом мы в аэропорту ждали наш рейс, на борт сажали по 100 человек. Мы вылетели в 6 вечера, когда до нас очередь дошла. Чувствовали себя как в кино. Мне кажется, не каждый может рассказать, что он катался на военном самолете, а нам удалось полетать», – рассказал Игнатьев.

Он уточнил, что в военном самолете сидел «как в ящике, не понимаешь, на небе ты уже или на земле».

По его словам, на борту собрались позитивные люди. Пассажиры играли в карты, пели песни и веселились как могли. При этом российские военные сделали все возможное, чтобы обеспечить людям комфортный полет.

«Все люди были довольны, что мы улетаем в Россию-матушку, в безопасность. В такие моменты понимаешь, как сильно ты любишь свою Родину», – добавил собеседник.

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