РИАМО - 10 янв. В 2022 году в Подмосковье и столице в рамках фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» пройдут турниры. Главный турнир по гольфу состоится в Moscow Country Club в Нахабине, сообщает пресс-служба организаторов фестиваля.

Международный фестиваль «Сильные фигуры» проводится ежегодно с 2019 года. В программе фестиваля – турниры по гольфу, керлингольфу и шахматам. В соревнованиях принимают участие известные государственные деятели, олимпийские чемпионы по разным видам спорта, сотрудники дипломатических представительств в составе сборных команд зарубежных стран.

Фестивали прошли в Москве, Краснодарском крае, Тверской и Московской областях. С каждым годом увеличивается программа фестиваля, добавляются новые места проведения и виды спорта. Организаторами уделяется большое внимание благотворительным программам, проводятся открытые уроки для детей.

В этом году отдельные турниры в рамках фестиваля пройдут по гольфу, керлингольфу, теннису и шахматам. Проведение турниров фестиваля запланировано в марте в Екатеринбурге, в июне – в Москве, летом и в октябре – в Московской области, в сентябре – во Владимирской области.

В главном турнире по гольфу, который состоится в Moscow Country Club (Московская область, Нахабино), сыграет сборная мира, состоящая из сотрудников дипломатических представительств зарубежных стран, и сборная России, в которую войдут постоянные участники фестиваля «Сильные фигуры».