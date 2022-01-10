РИАМО - 10 янв. Пандемия коронавируса и необходимость лечения других заболеваний оказали влияние на развитие науки и медицины. В 2022 году возможен прорыв на ряде важных направлений, сообщает «Вечерняя Москва».

Одним из изменений, которое может благотворно сказаться на оказании медпомощи, станет вступление в силу изменений в закон об охране здоровья. Благодаря им, можно будет применять незарегистрированные медицинские изделия in vitro (в пробирке).

Как считает эксперт рабочей группы «Хелснет» Национальной технологической инициативы Андрей Ломоносов, это может поспособствовать развитию генетической диагностики. В частности, так большее число людей, страдающих редкими заболеваниями из-за мутаций в генах, смогут в упрощенной форме проходить диагностические тесты.

Наиболее часто такими недугами страдают дети. Изменения в законе позволят проще подбирать необходимые препараты и менять лечение, чтобы повысить качество жизни ребенка.

Не менее важен запуск в РФ «персональных медицинских помощников». Проект позволит дистанционно наблюдаться пациентам с сахарным диабетом, артериальной гипертензией и другими недугами.

«Наработки уже есть, проводятся пилотные проекты, которые показывают, что дистанционный контроль (например, с помощью подключенного к информационной системе тонометра или ингалятора) в десятки раз снижает риск госпитализации. Тяжелое состояние редко развивается мгновенно, зачастую ему предшествуют некоторые отклонения от нормы, которые могла бы убрать корректировка терапии», – подчеркнул Ломоносов.

Также трендом 2022 года станет телемедицина. В этом направлении подспорьем будет система поддержки принятия врачебных решений. На основе искусственного интеллекта система позволит более точно ставить диагноз и назначать подходящее лечение.

«Сейчас системы на основе ИИ успешно анализируют медицинские изображения (КТ, МРТ, рентген), в том числе выявляют ковид. Но комплексного решения в мире пока нет. И мы надеемся, что российским командам удастся его создать. Это задача ближайших лет», — добавил эксперт.

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