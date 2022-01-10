РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 10 янв. Спортсмены из городского округа Котельники заняли первое и третье место на отрытом первенстве по вольной борьбе, сообщает пресс-служба администрации города.

В соревнованиях, которые проходили в Раменском, участвовали 240 спортсменов из Москвы и Подмосковья.

В категории до 52 кг среди юношей 2007-2008 годов рождения золото получил Марат Исраилов. В этой же весовой категории 2009-2010 годов рождения Самвел Чатинян стал третьим.