РИАМО - 10 янв. Советский и российский актер Леонид Куравлев госпитализирован в больницу в Коммунарке. У него подтвердили коронавирус, состояние артиста круглосуточно контролируют медики, сообщает «СтарХит».

Он находится в тяжелом состоянии в реанимации. Легкие 85-летнего Куравлева поражены, а температура и давление снижены.

В течение последнего времени у Куравлева были головокружения и плохое самочувствие. Летом 2021 года ему потребовалась срочная медицинская помощь, когда он потерял сознание у себя дома. Связь с сотрудниками больницы поддерживают родственники артиста.

Актер знаменит своими ролями в фильмах «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня» и других.