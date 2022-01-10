РИАМО - 10 янв. На неделе с 3 по 9 января в столице был отмечен умеренный уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

Показатели по заболеваемости на первой неделе нового года в городе в сравнении с предыдущей неделей стали ниже среди всех возрастных групп населения. При этом наблюдается превышение эпидпорогов по заболеваемости гриппом и ОРВИ среди взрослых уже 29 недель.

Кампания по вакцинации от гриппа в мегаполисе уже прошла. В столице было привито около 7,3 млн человек, это составляет 57,72% от численности жителей.

Хорошей профилактикой гриппа и простудных заболеваний являются ношение масок в общественных местах, соблюдение социальной дистанции, мытье и обработка антисептиками рук.

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