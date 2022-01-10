РИАМО - 10 янв. Футболист Василий Березуцкий, который с 2002 по 2018 годы выступал игроком ПФК ЦСКА, вернулся в клуб, войдя в тренерский штаб команды, сообщает «Вечерняя Москва».

Вместе с командой Березуцкий выиграл 6 чемпионатов России, 7 Кубков России, 5 Суперкубков России и Кубок УЕФА.

В 2020 году он вернулся в ЦСКА и занял должность заместителя гендиректора по спортивным вопросам. Позднее Березуцкий перешел в «Краснодар». Сейчас ПФК ЦСКА возглавляет его брат Алексей.

Сейчас ЦСКА находится на 4 месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. У команды 30 очков.