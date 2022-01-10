РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 янв. В подмосковной Балашихе прививки от коронавирусной инфекции сделали уже более 320 тыс. человек, из них 64,5 тыс. - люди старшего возраста, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Чтобы не заболеть, важно соблюдать все противоковидные меры: носить маски в общественных местах и транспорте, соблюдать социальную дистанцию, избегать большого скопления людей, оставаться дома при первых симптомах заболевания, а также вакцинироваться.

В округе работают 10 стационарных прививочных кабинетов. Они расположены в поликлиниках №1, 2, 3 ,4, 5, 6, 10, 11, 13 и 14 и принимают по записи. Заявить о своем желании привиться от инфекции можно на приеме у терапевта, на портале госуслуг или по телефону «122».

Дополнительную информацию можно получить на сайте Балашихинской областной больницы и на региональном портале.