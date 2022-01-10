РИАМО - 10 янв. Интернет-мошенники пользуются различными средствами, чтобы похитить деньги и персональную информацию своих жертв. Среди киберпреступлений наиболее распространены фишинг и телефонное мошенничество, сообщил заместитель начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры Москвы Дмитрий Ткачев.

«На данный момент правоохранительным органам Москвы известны такие виды мошенничества, как телефонные мошенничества, мошенничества с банковскими счетами, мошенничества в сфере интернета, даже с банковскими картами - когда специальное устройство, поднесенное к вашей карте, проведет незаконное списание», – отметил Ткачев в эфире телеканала «Москва 24».

Ткачев предупредил, что телефонные мошенники будут пытаться узнать информацию о личных данных жертвы. К ним относятся номер карточки, секретный код на ее обороте. Также путем обмана они могут вынудить человека взять кредит.

Кроме того, интернет-мошенники создают в сети фишинговые сайты. С их помощью они стараются похитить личные данные человека. К фишинговым сайтам относят подделки, выполненные в виде официальных порталов ведомств, банков и других организаций.

Ткачев предостерегает, что мошенники могут представиться сотрудниками правоохранительных органов. Своей потенциальной жертве они сообщают, что с ее недвижимостью или денежными средствами пытаются провести подозрительную операцию, и предлагают перевести деньги на безопасный счет.

«Тут нужно помнить, что сотрудники правоохранительных органов никогда не звонят людям, чтобы привлечь их к раскрытию преступлений, и тем более они никогда не попросят переводить деньги или брать кредиты», – подчеркнул Ткачев.

При получении такого звонка нужно прерывать разговор и обращаться в правоохранительные органы.