РИАМО - 10 янв. В сфере ЖКХ в Подмосковье на новогодних праздниках не было зафиксировано чрезвычайных ситуаций, сообщили РИАМО в пресс-службе министерства ЖКХ Московской области.

На праздниках наблюдалось несколько незначительных технологических нарушений на объектах водоснабжения, которые были в кратчайшие сроки устранены путем проведения аварийно-восстановительных работ силами «МОС АВС».

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области и его подведомственные организации в период новогодних каникул работали в усиленном режиме.

Так, в усиленном режиме работали на длительных выходных региональные операторы. Перед ними стояла задача усилить резервные мощности и не допустить срыва графиков по вывозу мусора.