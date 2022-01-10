РИАМО - 10 янв. В Москве на улицах и дорогах образовались пробки в 7 баллов из 10 возможных. Затруднено движение в центре города, на Третьем транспортном кольце и МКАД, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Заторы образовались в районе станций метро «Октябрьская», «Цветной бульвар» и «Маяковская». Также пробки наблюдаются на ТТК на съезде с Автозаводского моста, при повороте на Волгоградский проспект и съезде с Нижегородской эстакады на шоссе Энтузиастов.

Еще машины медленно едут у станции метро «Калужская» и на пересечении Профсоюзной улицы и улицы Миклухо-Маклая. Кроме того, из-за ДТП осложнена дорожная ситуация на съезде с Северо-западной хорды на Ленинградский проспект.

Пробки возникли на съезде с МКАД на Можайское шоссе, на подъездах к МКАД на улицах Энергетиков, Капотне, а 1-м и 2-м Капотненских проездах, на участке от Жулебинского лесопарка в сторону Новоегорьевского шоссе.

На дорожное движение в столице могло повлиять ухудшение погодных условий. Автомобилистов призывают отказаться от использования личного транспорта, а пешеходов предупреждают об опасности шатких конструкций и деревьев.