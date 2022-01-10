РИАМО - 10 янв. Если появились слухи о том, что нападающий Криштиану Роналду может уйти из английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», значит, на то могут быть причины и футболист, возможно, недоволен обстановкой в команде, сообщил бывший полузащитник сборной России Александр Самедов.

Как сообщает Газета.ru, в СМИ появились слухи о возможном уходе Роналду из клуба «Манчестер Юнайтед». Возможной причиной для этого может быть неблагополучная обстановка в клубе.

По мнению Самедова, игра в «Манчестер Юнайтед» могла бы стать для Роналду удачным способом завершить карьеру. Однако появившиеся слухи о вероятном уходе футболиста из клуба говорят о неблагополучной обстановке в спортивной организации.

«Он мог бы провести там два-три ярких сезона и закончить, это было бы красиво. Но, видимо, раз идут такие слухи, то на это есть причины и он действительно недоволен», – отметил Самедов.

Ранее СМИ сообщали, что Роналду не устраивает положение клуба в Английской премьер-лиге и работа исполняющего обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Ральфа Рангника. Вероятным вариантом для перехода у Роналду остаются «Барселона» и «ПСЖ», если этот клуб возглавит бывший коллега португальца по «Реалу» Зинедин Зидан.

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