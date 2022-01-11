РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 янв. Со вторника мобильные офисы социальной газификации продолжат работать в населенных пунктах городского округа Мытищи, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Мобильные офисы будут открыты во вторник в д. Свиноедово, а 12 января - в д. Хлябово, 13 января - в с. Марфино, 14 января - в д. Жостово, 15 января - в д. Сорокино. Время работы: 10:00-16:00.⠀

Также графики движения мобильных офисов опубликованы на сайте «Мособлгаза» в разделе «Социальная газификация».