РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 янв. Сотрудники ГИБДД Подольска по 16 января проверят соблюдение ПДД в зонах пешеходных переходов, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

В целях организации профилактической работы, направленной на снижение количества и тяжести дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов в зоне действия пешеходных переходов, а также с учетом погодных условий в период с 10 по 16 января на территории Московской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход, пешеходный переход».

Горожан просят быть внимательными и вежливыми, неукоснительно соблюдать ПДД. Нарушение установленных правил зачастую приводит к трагедиям.