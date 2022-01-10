РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 янв. Гражданам, купившим жилье в 11 проблемных домах в подмосковном Красногорске, выплатят компенсации, сообщили в пресс-службе Минжилполитики Московской области.

Наблюдательный совет Фонда защиты прав участников долевого строительства принял решение выплатить компенсации гражданам, которые вложили средства в строительство 32 домов на территории Московской области.

В их число вошли 11 домов застройщика ООО «Ирбис» по адресу: горокруг Красногорск, юго-восточнее деревни Поздняково.

Запись на выплату компенсаций производится только на официальном сайте Фонд214.рф или по телефону горячей линии: 8(800)700-72-14.