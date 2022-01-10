РИАМО - 10 янв. Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении трех граждан, подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере. От действий злоумышленников пострадали родственники актера Алексея Баталова, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Наталию Дрожжину и Михаила Цивина обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, которое повлекло лишение права гражданина на жилое помещение. Также их пособником выступил нотариус Дмитрий Бублий.

По версии следствия, Дрожжина и Цивин добились доверия вдовы актеры Алексея Баталова и его младшей дочери, а затем обманным путем подписали доверенность на распоряжение деньгами и в 2019-2020 годах сняли со счетов потерпевших более 20 млн рублей.

Также по их просьбе нотариус Дмитрий Бублий изготовил три договора пожизненного содержания с иждивением и заверил их без соблюдения требований законодательства. Благодаря этому обвиняемые зарегистрировали переход права собственности на долю в квартире и нежилое помещение на улице Серафимовича и на квартиру в 1-м Самотечном переулке. Общий ущерб превысил 57 млн рублей.

Суд признал договоры пожизненного содержания с иждивением, заключенные с обвиняемой, недействительными. Уголовное дело в отношении Дрожжиной, Цивина и Бублия будет направлено в Замоскворецкий районный суд столицы.

Ранее поручение возбудить уголовное дело дал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин после того, как об инциденте было рассказано в СМИ. Глава ведомства взял ход расследования под собственный контроль.

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