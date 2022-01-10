РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 янв. В городском округе Люберцы 100 медицинских работников будут получать ежемесячную компенсацию за аренду жилья в 2022 году, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В соответствии с постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьева о предоставлении ежемесячной компенсации медицинским работникам за аренду жилья, выплату в размере 20 тыс. рублей смогут получить врачи и средний медперсонал, работающие на полную ставку и не имеющие жилых помещений на территории Московской области. В Люберцах на такую компенсацию претендуют 100 специалистов», — сказал Ружицкий.

Он добавил, что в праздничные дни медицинские учреждения и пункты вакцинации в горокруге работали согласно утвержденному графику. Организации, кроме скорой и неотложной помощи, были закрыты 1 и 7 января.