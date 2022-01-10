РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 янв. Коммунальщики подмосковного Подольска вывозят снег с территории микрорайона Кузнечики, работы продолжатся и 11 января, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

В микрорайоне Кузнечики работа по вывозу снега была организована следующими организациями: МБУ «Подольский комбинат благоустройства», ООО «СпецКоммунПроект», ООО «Август ЖКХ», ООО «Наш Дом».

В понедельник на территории округа продолжается уборка последствий снегопада. Работа проводится как на автодорогах, так и на общественных пространствах, во дворах.