РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 янв. В молодежном центре «Импульс» городского округа Мытищи завершился «Рождественский муниципальный шахматный конгресс», сообщается на сайте администрации горокруга.

Соревнования проходили с классическим контролем времени, длились 8 дней и собрали 29 участников из Мытищ, Москвы, Королева и Щелкова. В зависимости от своего рейтинга игроки были распределены по группам «спортивная» и «любительская».

По результатам упорной борьбы в любительской группе 1-е место занял Тимофей Крюков (Мытищи); 2-е место - Евгений Корогодин (Королев); 3-е - Александр Коротков (Королев).

Участники, соревнующиеся в спортивной группе, показали следующие результаты: 1 место - Владимир Довженко (Москва); 2 место - Семен Романенко (Мытищи); 3 место - Лев Черемисин (Мытищи).