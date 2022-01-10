РИАМО - 10 янв. За 2021 год количество киберпреступлений, совершаемых в столице, выросло на 7%. Наиболее часто от киберпреступников страдают представители старшего поколения, сообщил замначальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры Москвы Дмитрий Ткачев.

«Даже в какой-то мере данный вид преступлений стал замещать и заменять уличные. В 2021 году действительно произошел значительный рост, на конец года он составил 7%», — рассказал Ткачев в эфире телеканала «Москва 24».

Он отметил, что для Москвы этот показатель составил 40% от общего числа преступлений.

По словам Ткачева, наиболее часто от киберпреступников страдают представители старшего поколения, особенно одинокие, которым не с кем посоветоваться.

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